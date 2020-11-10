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​В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бывшего начальника сургутского РУБОПа

Подозреваемый в убийстве бывшего высокопоставленного силовика из Сургута задержан

​В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве бывшего начальника сургутского РУБОПа
Фото: pixabay.com

В понедельник, 9 ноября, в квартире одного из домов на улице Камышовая Санкт-Петербурга задержали 46-летнего местного, которого подозревают в убийстве, совершенном в Ханты-Мансийске 20 июля 2018 года.

Тогда в собственной квартире обнаружили погибшим бывшего начальника регионального управления по борьбе с организованной преступностью, который в последнее время занимался предпринимательской деятельностью. Причиной смерти стали колото-резаные ранения.

Судебная экспертиза по образцам крови дала основания полагать, что преступление совершил житель Санкт-Петербурга, который за день до убийства прибыл в Югру и на следующий день выехал а пределы округа.

«В августе 2018 года подозреваемому заочно предъявлено обвинение и он объявлен в международный розыск. По результатам проведенной работы и оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый установлен на территории Санкт-Петербурга, где 9 ноября задержан сотрудниками местного уголовного розыска в квартире одного из домов по улице Камышовая. При задержании сопротивления не оказал», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ближайшее время злоумышленник будет этапирован в Ханты-Мансийск, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, погибший ветеран МВД Сергей Григорьев после отставки стал генеральным директором ООО «Праздник».


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Сегодня в 14:55, просмотров: 391, комментариев: 0
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