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​Подрядчики лянторского сквера «Штурм» нагоняют сроки исполнения контракта

Председатель Думы Сургутского района проверил ход благоустройства общественных пространств в Лянторе

​Подрядчики лянторского сквера «Штурм» нагоняют сроки исполнения контракта
Фото предоставлено Думой Сургутского района

Зима вступает в свои права, а значит и по многим контрактам на строительство и ремонт приближаются дедлайны. Время сейчас непростое, пандемия добавила трудностей всему бизнесу. Плюс наш северный климат требует особой расторопности.

В пятницу председатель районной Думы Анатолий Сименяк проверил, справляются ли подрядчики с благоустройством общественных пространств в Лянторе. Особенно тех, что выбрали сами жители по итогам рейтингового голосования – парка культуры и отдыха в 9 микрорайоне и сквера «Штурм» в 6 микрорайоне.

16 октября во время выездных слушаний районные депутаты уже посещали парк в 9 микрорайоне. Анатолий Сименяк тогда высказал сомнение, успеют ли рабочие заасфальтировать такую большую территорию за две недели. Но подрядчик пообещал парламентариям, что исполнит контракт в срок. И слово свое сдержал. Весь объём работ выполнен – покрытие появилось на пешеходных дорожках, автостоянке, проезде.

После осмотра объекта Анатолий Сименяк поделился впечатлениями: «Удивило, как оперативно и качественно уложен асфальт в парке в 9 микрорайоне. Всем бы таких скоростей и качества в работе! Еще в середине октября ходил там по песку, а сейчас уже по полноценным пешеходным дорожкам. Территория парка находится в сосновом бору, радует, что его первоначальный облик практически сохранен».

В следующем году в парке установят освещение и ограждения, наполнят внутренним убранством: детскими и спортивными площадками, городской мебелью. Всего на обустройство зеленой зоны планирует направить 43,5 миллионов рублей из районного бюджета.

Оба исполнителя на благоустройстве сквера «Штурм» оказались менее пунктуальны и сейчас нагоняют сроки исполнения контракта. По их словам, виной тому задержка поставки оборудования от завода-изготовителя. Анатолий Сименяк лично убедился, что основная часть работ уже завершена – уложена пешеходная зона, установлено освещение и спортивная площадка. Процесс идет полным ходом и сейчас. В пятницу, во время осмотра сквера рабочие монтировали детскую площадку, доделывали тротуар. Ожидается, что к концу ноября объект сдадут и жители сами оценят новое место отдыха. На его благоустройство из муниципалитета выделено более 12,5 миллионов рублей.

«Раньше надо было иметь сильную мотивацию, чтобы выйти на пробежку или прогулку. Мало что радовало глаз лянторца, почти не было обустроенных общественных зон в городе. Теперь же можно выбирать место, где подышать свежим воздухом. Уверен, что появление «зеленых островков» подвигнет людей к активному образу жизни», - сказал председатель районной Думы.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 222, комментариев: 0
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