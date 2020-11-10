Фитнес-проект из Сургута «Шагаем для себя, шагаем для города» будет представлен правительству России

Шагаем не только для города — для всей России. Сургутский фитнес-проект «Шагаем для себя, шагаем для города» презентуют правительству страны. Об этом сообщили в администрации города.

Представление проекта пройдет во время форума «Сильные идеи для нового времени» в Москве, на который авторы получили приглашение по итогам по итогам федерального конкурса «100 городских лидеров-2020». Они принимали участие среди команд 27 муниципалитетов. К слову, поддержать проект можно до сих пор — перейдя на платформу «100 городских лидеров».

«Целью нашего проекта является поиск новых практик вовлечения жителей города в развитие городских территорий, — объясняет один из авторов проекта, директор Управления информационных технологий и связи города Павел Зыков. — Наше мобильное приложение «Шагомер» позволяет создавать фитнес-челленджи. Жители города, выполняя данные фитнес-задачи, голосуют «шагами» за изменения в городе, которые предлагает администрация».

Напомним, что акцию организовали в этом году — в мобильное приложение «Горожанин» встроили шагомер, с которым сургутяне гуляли — всего участники проекта «намотали» более пяти тысяч километров. Челленджем заинтересовали в столице — сейчас москвичи рассматривают возможность разработки аналогичного приложения.

Сургутяне же тоже останавливаться не собираются: «В перспективе можно создать на базе приложения своего рода инструмент вовлечения людей в развитие городских пространств, — комментирует глава Сургута Вадим Шувалов. — При помощи фитнес-челленджей можно оказывать поддержку городским инициативам — в прямом смысле «голосовать за них ногами». И все это — в форме легкой спортивной игры».