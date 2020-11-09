В Сургуте завершилась встреча спортивной общественности с главным врачом окружного Клинического врачебно-физкультурного диспансера Вадимом Гильвановым по поводу предстоящего реформирования национальной системы организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом. Внезапный визит Гильванова в наш город спортсмены связывают с недавним онлайн-эфиром на siapress.ru с участием президента федерации бокса Сургута Антона Малаховского и врача местного ВФД Вадимом Балашовым. В ходе беседы гости студии выразил позицию: то, что делается со спортом на местном уровне, называется преступлением и нельзя молча принимать закон, который погубит массовый спорт и, как следствие, профессиональный.

На встрече за закрытыми дверями в кабинете начальника управления физической культуры и спорта администрации города Михаила Ющенко помимо общественников присутствовал уже упомянутый выше Антон Малаховский, директор спортивной школы «Аверс» Сергей Хрипков, главный тренер сборной Югры и УрФО по каратэ Арзуман Алиев.

После практически полуторачасовой жаркой дискуссии Гильванов вышел к журналистам и сделал заключение: изменения федерального уровня обязательны к исполнению. По словам гостя югорской столицы, «совещание прошло в конструктивном режиме, было много предложений, разобрали каждый постулат нормативных актов, которые внедряются». Участники совещания «расстались на дружеской ноте, договорились встретиться еще раз».

Врач подчеркнул, что новый принцип допуска граждан к физкультуре и спорту упростит всем жизнь: справку получить будет легче, достаточно просто прийти к участковому терапевту или обычному педиатру. Кто бывал в муниципальных поликлиниках прекрасно понимает, что значит получить справку.

Этим же обеспокоен Антон Малаховский, который не меняет своей позиции и считает, что назревает огромная проблема во всем профессиональном спорте округа и массовой физкультуре: «Порядка 7000 человек пойдут в поликлиники за справками, которые, давайте будем объективными, выдаются не глядя. Спортсмены постоянно получают удары, травмы. Кто будет нести ответственность за его здоровье после таких нагрузок? А если случится смерть на соревнованиях, кто будет нести ответственность за детей? Закон?»

В заключение Малаховский заявил, что спортсмены не опускают руки и собираются обратиться за помощью в городскую думу. Тем более, есть показательные случаи – в Омске, Питере и Краснодарском крае городские ВФД смогли отстоять право на привычное «дореформное» существование.