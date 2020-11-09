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​Спортивная общественность Сургута не отстояла врачебно-физкультурный диспансер

В Сургуте завершилась встреча спортивной общественности с главным врачом окружного Клинического врачебно-физкультурного

​Спортивная общественность Сургута не отстояла врачебно-физкультурный диспансер

В Сургуте завершилась встреча спортивной общественности с главным врачом окружного Клинического врачебно-физкультурного диспансера Вадимом Гильвановым по поводу предстоящего реформирования национальной системы организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физкультурой и спортом. Внезапный визит Гильванова в наш город спортсмены связывают с недавним онлайн-эфиром на siapress.ru с участием президента федерации бокса Сургута Антона Малаховского и врача местного ВФД Вадимом Балашовым. В ходе беседы гости студии выразил позицию: то, что делается со спортом на местном уровне, называется преступлением и нельзя молча принимать закон, который погубит массовый спорт и, как следствие, профессиональный.

На встрече за закрытыми дверями в кабинете начальника управления физической культуры и спорта администрации города Михаила Ющенко помимо общественников присутствовал уже упомянутый выше Антон Малаховский, директор спортивной школы «Аверс» Сергей Хрипков, главный тренер сборной Югры и УрФО по каратэ Арзуман Алиев.

После практически полуторачасовой жаркой дискуссии Гильванов вышел к журналистам и сделал заключение: изменения федерального уровня обязательны к исполнению. По словам гостя югорской столицы, «совещание прошло в конструктивном режиме, было много предложений, разобрали каждый постулат нормативных актов, которые внедряются». Участники совещания «расстались на дружеской ноте, договорились встретиться еще раз».

Врач подчеркнул, что новый принцип допуска граждан к физкультуре и спорту упростит всем жизнь: справку получить будет легче, достаточно просто прийти к участковому терапевту или обычному педиатру. Кто бывал в муниципальных поликлиниках прекрасно понимает, что значит получить справку.

Этим же обеспокоен Антон Малаховский, который не меняет своей позиции и считает, что назревает огромная проблема во всем профессиональном спорте округа и массовой физкультуре: «Порядка 7000 человек пойдут в поликлиники за справками, которые, давайте будем объективными, выдаются не глядя. Спортсмены постоянно получают удары, травмы. Кто будет нести ответственность за его здоровье после таких нагрузок? А если случится смерть на соревнованиях, кто будет нести ответственность за детей? Закон?»

В заключение Малаховский заявил, что спортсмены не опускают руки и собираются обратиться за помощью в городскую думу. Тем более, есть показательные случаи – в Омске, Питере и Краснодарском крае городские ВФД смогли отстоять право на привычное «дореформное» существование.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 624, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:32
Спортсмены собираются обратиться за помощью в городскую думу?

Кто-нибудь еще заметил абсурд в этой фразе?
Сергей Б
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Сегодня в 18:35
Светлана что, умышленно опубликовала параллельно опус про спортсмена Дзюбу, который дрочит?
Alkonowa1ow
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Сегодня в 19:12
Не все так страшно. Спортсменов можно поставить на учёт к врачу общей практики и закрепиться за ним постоянно. Я думаю, что терапевты работающие в поликлинике, смогут обеспечить качественное наблюдение всех занимающихся спортом. И, как тут говорят, «не глядя справку о состоянии здоровья» не выдадут. В любом случае возможности качественного обследования состояния здоровья спортсменов в поликлиниках выше, чем в ВФД. Конечно, переходить на новую систему неприятно. Но,судя по реакции округа, процесс необратим. Конечно, можно обратиться в Городскую Думу и заострить вопрос. И в результате получить в поликлиниках специальные спортивные кабинеты. Это реально и даже необходимо. Зачем спортсмену толкаться в очереди с «немощными пенсионерами» и ожидать приема, когда у него нет жалоб на травмы и может быть только надо справку от терапевта получить. Если же есть жалобы, то терапевт назначит время приема узкого специалиста или сдачу анализов и исследований. В обычном порядке. Придётся походить. Но спортивные кабинеты в одной или в нескольких поликлиниках это реально добиться.
Alkonowa1ow Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:34
«Дзюба не был прикреплён к местному ВФД. И вот результат....»
Швондер.
не нравится
Сегодня в 21:03
Плохо, как говорят, кончил
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