В трех дачных кооперативах Сургута уже почти сутки нет света

Почти сутки без электроснабжения провели три дачных кооператива под Сургутом. В их числе ПСОК «Старожил-1», ПОК «Молодая семья» и ТСН «Ветеран». В первом на постоянной основе проживают порядка 50 семей. В двух других несколько меньше. В общей сложности около 100 семей сидят без света уже почти сутки. Отключение электроэнергии произошло 8 ноября примерно в 23.00. На утро группа активистов из числа дачников отправилась обследовать линии электропередач длиною в семь километров, выяснили причину отключения: «Дерево упало во время снегопада. Сегодня его убрали», – рассказала председатель ПСОК «Старожил-1» Юлия Красильникова.

Часть ЛЭП, которые снабжают три кооператива, где произошло отключение, находятся на балансе «Сургутнефтегаза». Часть, где как раз и произошла авария, обслуживают сами дачные объединения. Причину отключения устранили, сети восстановили. В аварийно-диспетчерскую службу председатель «Старожил-1» уже подала заявку. Теперь дачники ждут подключения.