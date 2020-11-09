Второй корпус изолятора для контактировавших с ковидными больными в Сургуте готов к открытию

Сургутская «Олимпия» снова стала базой для долечивания пациентов с коронавирусом — вернее, сейчас здесь принимают лиц, контактировавших с ковидными больными. Об этом сегодня рассказала и.о. начальника Службы по охране здоровья администрации Сургута Ирина Винокурова.

«На сегодняшний день учреждение работает со здоровыми людьми, контактировавшими с пациентами, у которых коронавирус, — говорит чиновница. — В этом статусе оно находится с 23 октября, когда был возобновлен перевод пациентов из стационара Сургутской окружной клинической больницы для долечивания».

Сегодня в первом корпусе, рассчитанном на 75 коек, заняты 50 коек — при этом готов к открытию и второй корпус на 60 коек. «Будем надеяться, что он нам не понадобится», — прокомментировала Ирина Винокурова.

Отметим, что ежедневно количество новых больных в Югре только увеличивается: только за воскресенье, 8 ноября, оно выросло на 203 человека. Множится, соответственно, и количество контактировавших людей, которым необходимо соблюдать меры самоизоляции дома или в обсерваторах.