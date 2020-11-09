Минздрав ввел новые правила лечения больных коронавирусом на дому

Пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» смогут лечиться дома только при наличии отдельной комнаты для больного. Это правило отражено в приказе Минздрава, который вступает в силу с 8 ноября. Также проживающих в общежитиях и коммуналках согласно новым требованиям будут размещать в больницах. Госпитализация положена и тем, кто проживает совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания.

К слову, на сегодняшний день в сургутской окружной клинической больнице свободно 20% коечного фонда. Из 900 мест занято 716 – это терапевтический и инфекционный корпуса. Также сейчас рассматривается возможность переформатировать для ковидных пациентов и хирургический корпус СОКБ. Об этом доложила главный врач СОКБ Галина Шестакова: «Мы сейчас отрабатываем маршрутизацию по освобождению половины хирургического корпуса. Пока активно работаем со всеми учреждениями. У нас есть 180 коек. При активной выписке мы сможем остаться с этими койками».