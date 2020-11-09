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​Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома только при определенных условиях

Минздрав ввел новые правила лечения больных коронавирусом на дому

​Пациенты с COVID-19 смогут лечиться дома только при определенных условиях
Фото: siapress.ru

Пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус» смогут лечиться дома только при наличии отдельной комнаты для больного. Это правило отражено в приказе Минздрава, который вступает в силу с 8 ноября. Также проживающих в общежитиях и коммуналках согласно новым требованиям будут размещать в больницах. Госпитализация положена и тем, кто проживает совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания.

К слову, на сегодняшний день в сургутской окружной клинической больнице свободно 20% коечного фонда. Из 900 мест занято 716 – это терапевтический и инфекционный корпуса. Также сейчас рассматривается возможность переформатировать для ковидных пациентов и хирургический корпус СОКБ. Об этом доложила главный врач СОКБ Галина Шестакова: «Мы сейчас отрабатываем маршрутизацию по освобождению половины хирургического корпуса. Пока активно работаем со всеми учреждениями. У нас есть 180 коек. При активной выписке мы сможем остаться с этими койками».


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Сегодня в 15:14, просмотров: 526, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 18:10
Что и требовалось ожидать. После весеннего ажиотажа со строительством ковидных госпиталей, наступило летнее затишье и вот. Внесены изменения в приказ Минздрава 198-н от 19 марта 2020 о работе медучреждений в борьбе с новой вирусной инфекцией: 1140-н от 23 октября 2020 года. Вступили в действие с 8 ноября 2020 года. Лечение ковида на дому. Стационары задохнулись в приеме всех заражённых ковид. Началась разрезка за счёт больных средней тяжести на дому. Изоляция в стационаре не требуется? «Спасение утопающего- дело рук самого утопающего?». Отдельная комната? А как санузел, как кухня, как общие коридоры? Не важно. Обследовали, есть отдельная комната, распишись и выздоравливай? Как-то.

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