16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9515   EUR  91,4953  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы поступок футболиста Артема Дзюбы постыдным?
Комментировать
0
Полпредство для Владимира Якушева...
Комментировать
0
За время эпидемии covid-19 ваши расходы на лекарства...
Комментировать
0
Больше опросов

​Скончался сургутский общественник Леонид Тарабанов

Глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов умер от COVID-19

​Скончался сургутский общественник Леонид Тарабанов
Фото: algorin.livejournal.com

Коронавирус стал причиной смерти известного сургутянина: накануне от COVID-19 умер глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов. По словам близких знакомых семьи, он провел в больнице порядка двух недель — к исходу второй недели его состояние резко ухудшилось, пришлось перевести его в реанимационное отделение.

Леонид Тарабанов, приехал в Сургут из Крыма в 1984 году, стал одним из первых предпринимателей Сургута, активно работал с местными бизнесменами, представлял их интересы в городской думе первого созыва.

Со временем он возглавил Ассоциацию частных предпринимателей Сургута.

Пока неизвестно, будет ли организовано прощание: родственники решают этот вопрос. Вероятно, церемония не состоится из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Леониду Тарабанову было 67 лет.

Отметим, что 8 ноября в Югре умерли четыре человека с диагнозом COVID-19.

Ранее также стало известно, что коронавирус стал причиной смерти художника Геннадия Райшева.


нравится (3) не нравится (2)
Сегодня в 14:59, просмотров: 1171, комментариев: 5
Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 15:48
Ох, жаль. Яркий был дядька.
Бугаева
не нравится
Сегодня в 16:01
Очень жалко. Знала его лично.
Сил и терпения его родным.
Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 17:55
Светлая память. Это потеря для города.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:41
Ю.Н., а просто соболезнование высказать? Обязательно было на COVID хайпануть?
Alexey Kuchin
не нравится
Сегодня в 20:20
Большая потеря для города, Леонид Евгеньевич был настоящим патриотом Сургута. Земля пухом, соболезнования близким.
Показать все комментарии (5)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Он видит тайное… 5629
  2. ​Третий день не выходит на связь: в Сургутском районе разыскивают 15-летнюю девушку 5224
  3. Не дождетесь! 1928
  4. ​Бил ножом и топором: следователи опубликовали видео и раскрыли подробности убийства в Сургутском районе 1347
  5. ​Количество пациентов с COVID-19 в Югре перевалило за 30 тысяч 1260
  6. ​Скончался сургутский общественник Леонид Тарабанов 1171
  7. Больше тысячи человек под Сургутом остались без света 1119
  8. ​СМИ озвучили причины отставки министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина 1082
  9. ​Жертвой коронавируса стал знаменитый художник 1013
  10. ​Теперь официально: Якушев и Кобылкин уходят из правительства 856
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30406
  2. Югра ужесточает карантинные меры 10827
  3. ​В Нефтеюганске прошел митинг против Билла Гейтса и ВОЗ 8179
  4. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 7683
  5. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 6545
  6. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 6541
  7. ​Оперштаб Югры по борьбе с коронавирусом принимает особые меры относительно Сургута 6500
  8.  Как выглядит самая дорогая однушка, продающаяся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6230
  9. Он видит тайное… 5629
  10. Вартовчанин из ревности убил мужчину, а его собутыльники вынесли тело в подъезд 5590
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 53172
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 40302
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 38361
  4. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 30406
  5. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 22913
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 19715
  7. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19678
  8. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 15350
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 14349
  10. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 13317

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика