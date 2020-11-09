Глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов умер от COVID-19

Коронавирус стал причиной смерти известного сургутянина: накануне от COVID-19 умер глава Ассоциации частных предпринимателей Сургута Леонид Тарабанов. По словам близких знакомых семьи, он провел в больнице порядка двух недель — к исходу второй недели его состояние резко ухудшилось, пришлось перевести его в реанимационное отделение.

Леонид Тарабанов, приехал в Сургут из Крыма в 1984 году, стал одним из первых предпринимателей Сургута, активно работал с местными бизнесменами, представлял их интересы в городской думе первого созыва.

Со временем он возглавил Ассоциацию частных предпринимателей Сургута.

Пока неизвестно, будет ли организовано прощание: родственники решают этот вопрос. Вероятно, церемония не состоится из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Леониду Тарабанову было 67 лет.

Отметим, что 8 ноября в Югре умерли четыре человека с диагнозом COVID-19.

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