В департаменте образования Сургута раздали технику для удаленного обучения

Все условия для дистанционного обучения созданы: сургутские школьники, ушедшие на дистант, получили ноутбуки для работы. Естественно, не все, а только те, кто в них нуждались. По словам руководителя городского департамента образования Ирины Замятиной, таких насчитывается 850 человек — и 697 из них технику уже получили. Остальные заберут компьютеры в ближайшее время.

Ранее siapress.ru подробно рассказывал, где и как необходимо получить ноутбук (читайте материал о работе школ на дистанте). Напомним, что в 25 из 37 сургутских школ учащиеся 6-11 классов переведены на удаленный режим обучения.

К слову, любой юный сургутянин сегодня сможет перейти на дистант — это касается и старшеклассников, и учеников с 1 по 5 классы. «Родителям необходимо написать заявление о желании перевести своего ребенка на дистанционный формат обучения, — говорит Ирина Замятина. — 83 таких заявления уже удовлетворены, дети будут учиться удаленно». В случае, если им необходим компьютер, они также его получат во временное пользование.