Сургутский педагогический университет переходит на смешанную форму обучения

Сургутский педагогический университет переходит на смешанный формат обучения: теперь в четверг и пятницу студенты будут посещать пары онлайн, а в остальное время – очно.

Несмотря на то, что обучающиеся могут поехать в это время домой, им рекомендовано не посещать общественные места без особой необходимости и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Напомним, что в связи с новым постановлением главы Югры Натальи Комаровой, на дистант пришло перевести и учеников 6-11 классов – некоторым из них выделяют ноутбуки для комфортного перехода на онлайн-формат.