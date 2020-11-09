График уборки снега на придомовых территориях Сургута опубликовали на сайте администрации города

Снег будут убирать по графику: информация о планах по уборке придомовых территорий опубликована на официальном сайте администрации Сургута. Самое время: сегодня в городе снегопад, и горожане уже начинают обращаться в СМИ с вопросами о качестве уборки снега с улиц и из дворов.

По словам руководителя департамента городского хозяйства Романа Богача, в эту зиму работать на дорогах будут семь подрядчиков, основной из которых — муниципальное предприятие «Дорремтех». «В сильные снегопады на улично-дорожную сеть Сургута будут выходить порядка 130 единиц, в штатном режиме работают порядка 80 единиц, — говорит чиновник. — Это и патрульная очистка, противогололедная обработка, и вывоз снега на полигоны».

Контролировать качество работы будут не только бдительные сургутяне, но и власти, в том числе сам Роман Богач лично. «Контролирую сам, хожу на работу пешком, — отмечает он, — также запланирован еженедельный контроль — по вторникам в девять утра запланированы выезды с представителями ГИБДД, подрядчиков, заказчика (администрации города). Объекты выбираем рандомно, к ним добавляем те улицы, по которым были замечания от горожан». К последним, к слову, внимание особое: проверяют не один раз, а несколько, чтобы понять — с недовольством городан отработали лишь один раз или же на проблемных объектах организована систематическая работа.

Кстати, недовольство можно выражать разными способами: напомним, в городе действует портал «Твой Сургут», который мониторит администрация; также можно обратиться напрямую в департамент городского хозяйства по номеру 52-44-00, в СМИ, в соцсети — чиновники уверяют, вас услышат.

Сигнализировать можно о проблемах в уборке не только улиц, но и придомовых территорий, дворов. Роман Богач напоминает: на этих территориях подрядчики определяют управляющие организации (УК, ТСН, ТСЖ). Если что-то идет не так, жильцы могут обратиться и в УК, и к все тем же чиновникам: реакция последует, пообещал глава ДГХ.

Сезон снегоуборочных работ в Сургуте длится уже почти месяц: ранее siapress.ru сообщал, что он стартует 16 октября и продлится до 15 апреля следующего года. По состоянию на начало октября техника всех семи подрядчиков была готова взять на себя всю нагрузку — это засвидетельствовала соответствующая комиссия.