Раскрыты подробности жестокого убийства в Лянторе

В Лянторе 25-летний местный житель подозревается в убийстве приятеля. По версии следствия, преступление совершено с особой жестокостью: жертву забили ножом и топором. На теле погибшего обнаружено более 30 колото-резаных и рубленых ран. Поводом стали оскорбления в адрес подозреваемого и его семьи.

Как сообщалось ранее, убийство совершено поздним вечером 4 ноября во время застолья. «Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов 10 микрорайона города Лянтор, в ходе ссоры с хозяином квартиры, из-за того, что последний в грубой нецензурной форме оскорблял его и его родственников, нанес множественные удары кухонным ножом и лезвием топора по голове и другим частям лета потерпевшего. В ходе экспертизы на теле 51-летнего мужчины обнаружено более 30 колото-резаных и рубленых ран, от которых тот скончался», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Злоумышленник сам вызвал полицию, представился вымышленным именем и сказал, что случайно обнаружил тело. Но скрыться ему не удалось – он был задержан росгвардейцами.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.