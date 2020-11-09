Глава Сургута Вадим Шувалов проведет прямой эфир для родителей школьников и дошколят

Вопросы о том, как будет организовано обучение в образовательных учреждениях, активно поступают в адрес сургутской администрации. Глава города Вадим Шувалов ответил на самые актуальные вопросы родителей. Горожан интересует обеспечение эпидбезопасности в образовательных учреждениях, дальнейшая судьба детских садов и организация учебного процесса в дистанционном формате. Карточки с ответами опубликованы в социальных сетях главы.

Фото: vk.com/vadim.shuvalov

Задать вопрос главе города также можно будет во время прямого эфира 11 ноября после 19.00. Онлайн-встреча будет посвящена теме образования: «Друзья, каждую среду я отвечаю на ваши вопросы в видеоформате. Но для упрощения процесса и для более эффективного взаимодействия предлагаю делать эфиры тематическими – как вам такая идея?» – интересуется Вадим Шувалов.