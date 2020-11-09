В Сургутском районе пропала девушка-подросток // ПРИМЕТЫ

В Сургутском районе объявлен поиск 15-летней Кристина Цой. 4 ноября девушка ушла из дома в Барсово и поехала в Солнечный, а 7 ноября перестала выходить на связь.

Информация о розыске подростка опубликована в группе «Поиск Пропавших Людей — Югра» во «ВКонтакте». Уточняется, что Кристина в момент пропажи была одета в черный длинный пуховик, черную шапку и ботинки. У девушки длинные черные волосы и карие глаза, рост – 150 см.

«Обратите внимание на описание. Всех кто обладает какой-либо информацией, просим обратиться по номеру, указанному в ориентировке», – говорится в сообщении.

9 ноября ориентировку разместили на официальной странице главы Сургутского района Андрея Трубецкого с просьбой ко всем владеющим информацией сообщить о местонахождении подростка волонтёрам по номеру на картинке или в полицию.