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​Дело бывшего главы Сургута Дмитрия Попова ушло в окружной суд

Апелляция прокуратуры на приговор экс-мэру Сургута Дмитрию Попову направлена на рассмотрение в Окружной суд ХМАО

​Дело бывшего главы Сургута Дмитрия Попова ушло в окружной суд
Фото: oblsud.hmao.sudrf.ru

Апелляция прокуратуры на оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову направлена на рассмотрение в Окружной суд ХМАО-Югры. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда. Дата заседания на данный момент неизвестна.

3 сентября Дмитрий Попов был признан невиновным в превышении должностных полномочий. Прокуратуру, которая требовала наказания в виде условного лишения свободы, приговор не устроил. В середине сентября обвинитель направил апелляционное представление на решение горсуда. В конце октября защитник Попова Владимир Яремаченко подал возражение на апелляционное представление прокуратуры. Разбирательства по делу могут затянуться до конца года.

Фото: siapress.ru

Напомним, Дмитрия Попова обвиняли в том, что он нарушил закон, проводя сделку по продаже песка с бывшей дамбы одной из сургутских ГРЭС, предоставляя субсидии совхозу «Северное» и покупая помещения для того, чтобы разместить в нем билдинг-сад. Судья горсуда Татьяна Слюсарева не сочла доводы прокуратуры убедительными.

Судебные разбирательства по делу Попова длятся пятый год. За это время он успел стал неработающим пенсионером. После вынесения приговора бывший глава Сургута выражал надежду вернуться на работу в Сургутнефтегаз.


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Сегодня в 09:12, просмотров: 594, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 09:48
Ну вот и ладушки. Надеюсь закон восторжествует и посадят
Злая Эллочка
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Сегодня в 10:26
Надеюсь, полностью оправдают.
Марина Соболевская Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:42
какой злой Швондер! Засудить невиновного человека - это по-вашему нормально? Дмитрию Валерьевичу - здоровья и терпения! Должен же этот многолетний маразм когда-то закончиться!
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