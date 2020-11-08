Сургутских старшеклассников обеспечат техникой для онлайн-обучения

В Сургуте есть возможность обеспечить техникой для дистанционного обучения всех нуждающихся в этом учеников старших классов. Об этом во время онлайн-брифинга заявила глава городского департамента образования Ирина Замятина.

Ожидается, что ноутбуки понадобятся ученикам из многодетных семей. Для того, чтобы получить технику в безвозмездное временное пользование, необходимо обратиться непосредственно к руководителю. На данный момент выдано 37 ноутбуков. Большинство же смогут их получить в понедельник в первой половине дня.

«Ноутбук будет выдаваться в безвозмездное временное пользование после оформления акта передачи, чтобы техника была сохранена», – уточнила Ирина Замятина.

В Югре вторая четверть для учеников с 6 по 11 классы начнется в дистанционном формате. Сделано это для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.