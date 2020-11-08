В Сургуте готовятся к переводу сотрудников крупных предприятий на вахтовый метод работы

В Сургуте будут сформированы круглосуточные группы в детских садах, если соответствующий запрос поступит от городских предприятий. Мониторинг соответствующей потребности ведет окружной департамент образования и молодежной политики.

«Мы выражаем готовность в открытии круглосуточных групп для дошкольников, если в этом будет потребность», – отметила директор городского департамента образования Ирина Замятина.

Услуга круглосуточного пребывания детей в дошкольных учреждениях может быть востребована у родителей, которым придется работать вахтовым методом из-за пандемии коронавируса. СТВ сообщает, что сотрудников ряда градообразующих компаний опрашивают на предмет готовности перехода на вахтовой метод работы с проживанием на предприятии по графику «15 через 15». По неподтвержденным данным, речь идет о Сургутнефтегазе и подразделениях Газпрома.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала органам местного самоуправления открыть в детских садах группы с круглосуточным пребыванием детей из семей, в которых родители работают в организациях, переведенных на круглосуточный режим работы.