Новый начальник УМВД Югры 10 ноября планирует посетить Сургут

Во вторник, 10 ноября, в Сургуте планирует работать руководитель управления МВД по Югре Дамир Сатретдинов. Это первый визит нового главного полицейского округа в крупнейший муниципалитет региона. Примечательно, что он должен состоятся в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

«Визит планируется», – лаконично подтвердили информацию в пресс-службе УМВД Югры.

Будет ли продолжен вояж начальника по другим муниципальным подразделениям ХМАО не сообщается. «Пока другие визитов не запланировано», – уточнили в ведомстве.

Ранее источники siapress.ru сообщали, что Дамир Сатретдинов побывает в крупнейших подразделениях до нового года. Однако официально эту информацию не комментировали.

Дамир Сатретдинов назначен президентом РФ Владимиром Путиным начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Югре 6 октября. На этом посту он сменил Василия Романицу, который управлял ведомством с 2011 года.