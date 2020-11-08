Главный инфекционист Югры Людмила Катанахова попала в реанимацию с коронавирусом

Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова проходит лечение в реанимационном отделении Сургутской ОКБ. У женщины развилась пневмония на фоне коронавируса.

«Медицинская помощь Людмиле Леонидовне Катанаховой оказывается в полном объеме и согласовано с ней. Все для лечения в Сургутской окружной клинической больнице имеется. Ситуация находится на контроле», – сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Накануне в социальных сетях распространялось сообщение о том, что для помощи в лечении инфекциониста необходимы доноры крови, перенесшие COVID-19. Однако в пресс-службе Станции переливания крови ХМАО подчеркнули: «На завтра, 8 ноября, специалистами станции переливания крови в Сургуте приглашены доноры, недавно переболевшие коронавирусной инфекцией и не имеющие противопоказания к донорству, от которых будет заготовлена плазма для переливания пациенту. Самостоятельно приходить в учреждение не надо. Приём будет только для приглашённых доноров!».

Стоит отметить, что Людмила Катанахова с апреля 2020 года работала в «красной» зоне, спасая жизни ковидных больных.