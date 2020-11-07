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Лянторец зарезал собутыльника

В Сургутском районе произошла смертельная поножовщина

Лянторец зарезал собутыльника
znamkaluga.ru

Сегодня, 7 ноября, в Лянторе произошла смертельная поножовщина.

25-летний местный житель в одном из домов микрорайона №10 выпивал с 51-летним знакомым. Мужчины поссорились, и тогда молодой человек несколько раз ударил ножом в спину своего оппонента. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Убийца же решил скрыться. Его поймали сотрудники Росгвардии на улице Эстонских Дорожников. На одежде и руках подозреваемого стражи правопорядка увидели следы бурого цвета, а также порез на правой ладони.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 238, комментариев: 0
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