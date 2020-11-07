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В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант

Чиновники рассказали, в каких сургутских школах ученики будут учиться удаленно

В 25 школах Сургута из 37 вводится дистант

В Сургуте в 25 школах из 37 ученики 6-11 классов будут учиться в дистанционном режиме.

Это школы № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 44, 45, технологическая школа, лицей №1, лицей №3, Лицей имени Хисматулина и вечерняя школа.

Чиновники также отмечают, что родители учащихся 1-5 классов могут перевести своих детей на дистант, написав соответствующее заявление директорам школ. Сейчас таким образом учатся 63 ребенка.

Помимо всего власти готовы обеспечить нуждающихся школьников ноутбуками.

Напомним, накануне губернатор Югры подписала постановление, согласно которому с 9 по 30 ноября в некоторых школах обучающиеся 6-11 классов будут учиться дистанционно. Это коснется те учебные учреждения, где численность учеников превышает проектную мощность в 1,5 и более раза, а также случаев, когда у педагога в течение 30 дней, предшествующих принятию постановления, был диагностирован коронавирус. Условие не распространяется на школы в населенных пунктах, где не зарегистрировано случаев COVID-19.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 2625, комментариев: 0
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