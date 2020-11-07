Сургутянин испугался сообщений в соцсетях о медведях

В Сургуте местный житель, начитавшись в соцсетях о появлении медведей в пригороде, попросил чиновников оградить парк у ЖК «Новые ключи» от этих животных.

«Я постоянно читаю в соцсетях, что в пригороде города появляются медведи! Я надеюсь на вас, администрация, что вы обезопасите жизнь людей, огородив парк «Новые Ключи» со стороны железной дороги!»— написал на портале «Твой Сургут» житель города Артур Якшигулов. Мужчина также отметил, что мог бы и сам поставить заграждение, но на это у него нет средств.

Чиновники успокоили сургутянина, сообщив, что зверь добраться до указанного парка не сможет, так как «за железнодорожными путями расположено кладбище, а также несколько дачных и садовых кооперативов».