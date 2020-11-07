Под Лянтором в ДТП погиб человек

В Сургутском районе накануне, 6 ноября, на производственной дороге в 130 км от Лянтора перевернулся самосвал. Водителя задавило машиной.

Судя по видео, которое опубликовано в «К-Информ», грузовая машина вылетела в кювет на повороте, перевернулась на бок, и проскользила так еще несколько метров. Очевидец считает, что трагедия произошла из-за гололеда на дороге.

По словам автора ролика, за рулем был молодой человек. В момент ДТП его выбросило из самосвала и зажало между землей и кабиной. Он от полученных травм мужчина скончался на месте.

Видео: К-Информ