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​Житель Сургута ограбил сироту

Сургутянин вынудил молодого человека отдать ему почти 200 тысяч рублей

​Житель Сургута ограбил сироту
tulapressa.ru

В Сургуте за решетку отправился 20-летний местный житель, ограбивший сироту. Молодой человек вместе со своим знакомым в феврале прошлого года, угрожая насилием, заставил парня отдать им почти 200 тысяч рублей.

«Суд с учетом не отбытого наказания по ранее вынесенному судебному решению за совершение аналогичного преступления, приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает окружная прокуратура.

Вымогатель попытался обжаловать приговор, но суд остался непреклонен.


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Сегодня в 12:22, просмотров: 212, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 13:18
Сирота это который сыр варит?

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