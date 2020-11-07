Сургутянин вынудил молодого человека отдать ему почти 200 тысяч рублей

В Сургуте за решетку отправился 20-летний местный житель, ограбивший сироту. Молодой человек вместе со своим знакомым в феврале прошлого года, угрожая насилием, заставил парня отдать им почти 200 тысяч рублей.

«Суд с учетом не отбытого наказания по ранее вынесенному судебному решению за совершение аналогичного преступления, приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает окружная прокуратура.

Вымогатель попытался обжаловать приговор, но суд остался непреклонен.