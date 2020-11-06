В Сургуте прошел очередной рейд по точкам уличных торговцев

В Сургуте провели очередной рейд по уличным торговцам – в этот раз досталось продавцам, реализующим свой товар у Агентства воздушных сообщений. Из-за отсутствия документов у продавцов изъяли продукцию.

«В ходе проверки были выявлены такие нарушения, как отсутствие маркировки на продуктах и документов, подтверждающих безопасность и качество товара. То есть, невозможно установить ни наименование продукции, ни срок годности, то есть, это потенциально опасный товар», – рассказали представители Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что октябре оформлено 190 протоколов за подобное нарушение. Торговцы отмечают, что им, несмотря на санкции, невыгодно идти на Центральный рынок – там банально нет покупателей, а тех, кто рискнет что-либо приобрести у тамошних продавцов, обязательно обманут:

«Я часто беру здесь продукты. Зимой – сало, летом – зелень. Все очень вкусное и свежее, цена не кусается. В последний раз, когда я брала, например, сыр на Центральном рынке, то продали несвежий, сильно отравилась. А продавщица еще и обхаяла, на чем свет стоит…» – поделилась одна из покупательниц.

Тем не менее, представители администрации просят не поддаваться искушению и не покупать продукцию у уличных торговцев:

«Не покупайте ничего на улице, не поддерживайте нелегальные торговые точки рублём! Такие «продавцы» не несут ответственность за качество товара и его безопасность: маркировок нет, происхождение установить невозможно, претензии предъявить некому. Кроме того, товар на улице собирает пыль и грязь, выхлоп от машин, а уж рыбу покупать в торговой точке без холодильника и вовсе опасно для жизни», – высказался ранее глава Сургута Вадим Шувалов.