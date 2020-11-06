В Сургуте закончат второй кванториум к концу марта 2021 года

В Сургуте начали строительство нового кванториума на месте старого здания, которое стояло долгое время стояло без дела. В этом досуговом центре обустроят сразу четыре зоны для детей и место ожидания для родителей. Работы, тем не менее, предстоит еще много: необходимо перебрать фасад, провести демонтаж перегородок, заняться отделкой помещения.

«На данный момент ведутся проектировочные работы. Этот кванториум будет меньше, чем на «Возрождении», всего 746 квадратных метров, но этого достаточно для охвата 480 человек в день», – поделился директор «Сургутстройтрест» Денис Третьяков.

Отмечается, что все работы финишируют к концу марта следующего года. Строительство на зимнее время прерываться не будет – в этот период будут обустраивать здание внутри. Общая стоимость проекта составляет 79 миллионов.