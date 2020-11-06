В Сургуте сбили 13-летнего мальчика

В Сургуте на улице Билецкого сбили подростка. Инцидент произошел накануне, 5 ноября в 18 часов вечера. Отмечается, что мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«50-летний водитель автомобиля «ВАЗ», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 13-летний мальчик получил травмы», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Сургута.

Отметим, что ранее в городе произошел подобный случай: водитель сбил ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.