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​Сургутяне получили возможность обсудить условия концессии ГТС

В Сургуте заработала онлайн-площадка для обсуждения условий передачи городских теплосетей в концессию

​Сургутяне получили возможность обсудить условия концессии ГТС
Фото: strategy24.ru

Онлайн-площадка для обсуждения передачи Сургутских Городских теплосетей в концессию, наконец заработала: о ней сообщил глава города Вадим Шувалов.

Напомним, что речи о необходимости организации такой площадки велись с августа этого года, когда администрация объявила об увеличении сроков рассмотрения условий концессии. Так, 19 августа siapress.ru со ссылкой на градоначальника сообщил, что «срок создания такой площадки — сегодня».

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Сегодня в 16:15, просмотров: 387, комментариев: 3
Комментарии:
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 17:50
Так причём тут бывший заглавы и его сайт?
Ольга Львовна
не нравится
Сегодня в 17:54
то есть площадка для обсуждения условий концессии ГТС, а факт уже состоявшийся, осталось только условия обсудить?
Сергей Б Ольга Львовна
не нравится
Сегодня в 18:09
Да нет, там люди пишут просто- против.
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