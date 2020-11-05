В Сургуте заработала онлайн-площадка для обсуждения условий передачи городских теплосетей в концессию

Онлайн-площадка для обсуждения передачи Сургутских Городских теплосетей в концессию, наконец заработала: о ней сообщил глава города Вадим Шувалов.

Напомним, что речи о необходимости организации такой площадки велись с августа этого года, когда администрация объявила об увеличении сроков рассмотрения условий концессии. Так, 19 августа siapress.ru со ссылкой на градоначальника сообщил, что «срок создания такой площадки — сегодня».

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