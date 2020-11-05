В Сургуте бизнес-леди стала фигурантом уголовного дела из-за многомиллионных махинаций с налогами

Сургутские следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является монтаж и ремонт буровых установок. Бизнес-леди обвиняют в налоговых махинациях на 19 миллионов рублей.

«Следствием установлено, что обвиняемая в 2014-2016 годах с целью получения необоснованной налоговой выгоды оформила фиктивные документы о выполнении ряда работ подрядными организациями и не включила эти работы в налоговые декларации. В результате противоправных действий на работы, выполненные организацией самостоятельно, не начислен налог на добавленную стоимость в размере более 19 миллионов рублей. В ходе следствия злоумышленница признала вину, однако возместить причиненный государству ущерб отказалась, ссылаясь на отсутствие достаточных средств», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

На деньги, акции, недвижимость и транспортные средства предприятия наложен арест. Общая сумма арестованного имущества превышает 19 миллионов рублей. По решению суда оно может быть обращено в доход государства.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае, если суд согласится с выводами следствия, обвиняемой может быть назначено наказание до двух лет лишения свободы», – добавили в ведомстве.