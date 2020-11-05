Активисты «Молодой гвардии» огласили первые результаты проверок сургутских аптек

«В сургутских аптеках цены остались на прежнем уровне, в некоторых наблюдается снижение», - такое заключение вынесли активисты общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» по итогам первых рейдов. За три дня успели обойти 30 торговых точек. В отдельных случаях проверяющие заметили повышение цен, но фармацевты объясняют это действиями поставщиков: «К сожалению, полномочий для проверки накладных у нас нет. Это могут сделать либо правоохранительные органы, либо Росздравнадзор. Результаты нашего контроля мы направим в Росздравнадзор и городское управление ГО и ЧС. Через несколько недель планируем провести повторные рейды. Ситуацию будем держать на контроле», – рассказал заместитель руководителя сургутского отделения «Молодой Гвардии» Владислав Разгуляев.

Напомню, со 2 ноября молодогвардейцы инициировали проверку с подачи siapress.ru. В распоряжении нашего корреспондента оказались фото, подтверждающие факт наглого завышения цен на препараты, которые врачи часто назначают пациентам с COVID-19. Среди них Арбидол и Гриппферон – именно их Минздрав рекомендовал для профилактики и амбулаторного лечения. Проверка показала, что именно эти лекарства на прилавках аптек сегодня не найти. Фармацевты предлагают широкий спектр аналоговых препаратов, однако покупатели зачастую неохотно на них соглашаются.

Другое дело, когда сургутяне приходят с рецептом от врача, в котором прописаны дефицитные лекарства. Тут фармацевты разводят руками: «Поставок пока нет». Тем не менее окружные власти заявили, что в ближайшую неделю этот вопрос решится. Вадим Шувалов во время совместного рейда с заместителем губернатора Югры Владиславом Нигматуллиным рассказал, что работа с врачами поликлиник ведется. Пациентов будут ориентировать не только на зарубежные препараты, но и на отечественные аналоги. Глава также заверил, что в ближайшую неделю аптеки пополнят свои запасы: «Фармацевты рассказали, что все запрошенные поставки должны поступить на территорию города в течение недели».