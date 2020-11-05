Прокуратура через суд обязала ТЦ «Богатырь» устранить все нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Сургута через суд обязала местный ТЦ «Богатырь» устранить нарушения пожарной безопасности, которые ранее выявили сотрудники МЧС Югры. Отмечается, что суд встал на сторону прокурора.

«В связи с тем, что предписания не выполнялись, прокурор города обратился в суд с иском, чтобы обязать собственника здания устранить нарушения правил пожарной безопасности. При рассмотрении дела суд пришёл к выводу, что нарушения действующего законодательства о пожарной безопасности являются существенными и создадут угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся в здании в случае возникновения пожара», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ТЦ «Богатырь» прославился частыми пожарами на его территории. Так, в последний раз возгорание было зарегистрировано 27 июня.