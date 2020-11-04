В Сургуте прошла проверка масочного режима с участием сургутских и окружных властей

Сургутян проверили на дисциплинированность – соблюдение масочного режима в общественных местах на высоком уровне, заключили чиновники. В рейд по торговым центрам отправились заместитель губернатора Югры Владислав Нигматуллин, глава Сургута Вадим Шувалов и его правая рука Анна Томазова в сопровождении сотрудников полиции. Проверяющие побывали в ТРЦ «Вершина» и «Союз». Посетителям напомнили о правилах ношения средств индивидуальной защиты. А тем, у кого не нашлось при себе маски, пришлось проследовать за сотрудником полиции для составления протокола. «Сегодня вижу, что большинство посетителей продуктовых, бытовых магазинов, аптек все-таки находятся в масках. Картина по сравнению с июлем 2020 года кардинально поменялась. Тогда еще приходилась убеждать население следовать правилам защитного протокола – сегодня граждане более сознательны», – заметил Владислав Нигматуллин.

Делегация также побывала и в нескольких аптеках. Проверили наличие противовирусных препаратов, оценили стоимость лекарств и СИЗов. Вадим Шувалов отметил, что в аптеках города дефицита препаратов нет: «Нам было предложено большое количество других препаратов, которые соответствуют назначению. У нас есть множество отечественных аналогов, способных заменить некоторые препараты». Также чиновники отметили, что цены на те же маски, к примеру, разнятся от случая к случаю. Тем не менее, найти средства индивидуальной защиты и необходимые препараты по доступным ценам можно.

Ранее siapress.ru писал о том, что сургутяне жалуются на необоснованное повышение цен в аптеках. Активисты общественной организации «Молодая гвардия» уже проводят проверку аптечных сетей.