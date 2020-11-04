В Сургуте 27 групп в 18 детских садах закрылись из-за коронавируса

В Сургуте закрыли 27 групп в 18 детских садах. Об этом глава города Вадим Шувалов заявил на заседании оперативного штаба вчера, 3 ноября.

«По учебным заведениям ситуация такова, что в 27 группах 18 детских садов приостановлен процесс обучения в связи с заболеванием детей или воспитателей коронавирусом», – прокомментировал градоначальник.

Отметим, что в связи с ростом семейных очагов заражения югорчанам порекомендовали не проводить масштабные семейные праздники. Также с 5 октября детям до 14 лет нельзя будет находить на улицах без сопровождения взрослых.