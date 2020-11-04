Синоптики прогнозируют 5 ноября в Сургуте сильный ветер

В Сургуте, по данным Гидрометеорологического бюро, 5 ноября будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют , что его порывы будут доходить до 15-18 метров в секунду.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.
2. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.
3. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые могут быть сброшены порывом ветра.
4. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение.
5. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
6. Будьте внимательней и осторожней на дороге.