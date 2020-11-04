Синоптики прогнозируют 5 ноября в Сургуте сильный ветер

В Сургуте, по данным Гидрометеорологического бюро, 5 ноября будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют , что его порывы будут доходить до 15-18 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1. Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

2. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

3. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые могут быть сброшены порывом ветра.

4. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение.

5. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

6. Будьте внимательней и осторожней на дороге.