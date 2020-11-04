В Сургутском педагогическом университете сообщили, почему они не будут переводить студентов на дистанционное обучение

Представители Сургутского педагогического университета объяснили, почему они не уходят на дистанционный формат. Свой ответ на многочисленные вопросы студентов они опубликовали в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Дистант возможен, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, в учебной группе или на направлении подготовки у студента (студентов) будут выявлены признаки вирусной инфекции (до постановки диагноза) или для студентов с ОВЗ, инвалидов, студентов, имеющих соответствующие медицинские показания», – прокомментировал проректор по учебной работе Виталий Бойко.

Отмечается, что наличие нескольких заболевших не является причиной для прерывания очного образования во всем учрждении.