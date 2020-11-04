На трассе Сургут-Ноябрьск ввели ограничения движения из-за погодных условий

В Сургутом районе перекрыли участок дороги. Ограничения действуют на 34 километре трассы Сургут-Ноябрьск (по направлению из Сургута). Информация об этом появилась в сообществе «Глава в районе».

«Мы просим водителей воздержаться от поездок в настоящее время», – пишут представители пресс-службы паблика.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, синоптики прогнозируют гололед и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. 5 и 6 ноября ожидается мокрый снег.

Ранее представители ГИБДД попросили водителей быть особо внимательными на дорогах – риск попасть в ДТП во время гололедицы увеличивается.