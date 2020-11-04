В Сургуте из-за замусоренной крыши ларьков в доме на Университетской завелись клопы, тараканы и крысы

Жители Сургута пожаловались на крыс, клопов и тараканов, которые заводятся из-за загрязненной крыши ларьков: недобросовестные жильцы дома кидают мусор прямо из окон.

«Живу по ул. Университетская, д. 31. На втором этаже, под балконом, находится крыши магазинов – там бегают крысы большие, причем их много, питаются мусором, который кидают люди с окон. Невозможно спать ночью, страшно: грызут стены балкона, вонь страшная от крыши идет, летом ползут тараканы, клопы, несколько раз уже выводила», – рассказала горожанка Эльвира.

В администрации отметили, что обращение местной жительницы было направлено в управляющую компанию для дальнейшего разбирательства и дезинфекции территории. Тем не менее, если проблема не будет решена, сургутяне могут сами пожаловаться в Роспотребнадзор.