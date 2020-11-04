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Сургутян кошмарят тараканы, крысы и клопы, которые селятся в жилых домах

В Сургуте из-за замусоренной крыши ларьков в доме на Университетской завелись клопы, тараканы и крысы

Сургутян кошмарят тараканы, крысы и клопы, которые селятся в жилых домах
фото: pixabay.com

Жители Сургута пожаловались на крыс, клопов и тараканов, которые заводятся из-за загрязненной крыши ларьков: недобросовестные жильцы дома кидают мусор прямо из окон.

«Живу по ул. Университетская, д. 31. На втором этаже, под балконом, находится крыши магазинов – там бегают крысы большие, причем их много, питаются мусором, который кидают люди с окон. Невозможно спать ночью, страшно: грызут стены балкона, вонь страшная от крыши идет, летом ползут тараканы, клопы, несколько раз уже выводила», – рассказала горожанка Эльвира.

В администрации отметили, что обращение местной жительницы было направлено в управляющую компанию для дальнейшего разбирательства и дезинфекции территории. Тем не менее, если проблема не будет решена, сургутяне могут сами пожаловаться в Роспотребнадзор.


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04 ноября в 10:57, просмотров: 2870, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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04 ноября в 15:44
Ужас!Какую антисанитарию развели в местах общего пользования на Университетской, 31. Кстати, это первый построенный «Сибпромстроем» самостоятельно на свои средства «муравейник» в Сургуте, П-образный, где вместо двора подземный паркинг. Если в квартирах ответственность несёт собственник за чистоту и санитарию, то местах общего пользования УК. За ларьки надо подходить более строго. Там антисанитария по определению. Какая необходимость в таких точках, где нет необходимых санитарных условий. Продавщица, извините за подробности, часто справляет «маленькую нужду» в ведро и где нет умывальника. Куда смотрит Роспотребнадзор?А всякий мусор и пищевые отходы ведь привлекают крыс. Чем чаще будут убирать этот мусор и не накапливать его, тем меньше этих обитателей мусорных баков. Иначе видим то,что пишут. И ещё. В условиях повышенной готовности в связи с эпидемией ковид необходимо санитарное состояние подъездов и лифтов улучшить до идеального. А тем более, необходимо производить чаще производить дезинсекцию мест общего пользования. А ларьки необходимо снести. Даже в стационарных магазинах в их подсобках надо усилить санитарный контроль. Где гарантия, что эти крысы не проникают на склады всяких «пятерочек» и «магнитов»? Кстати тараканы в 2000 годах вдруг исчезли из жилых домов Сургута. Этот феномен был поразительный. Неужели связано с улучшением жизни граждан в «тучные» 2000-е годы. А сейчас опять появились? Таким образом, напрашивается связь их появление с ухудшением жизни граждан. Оговорюсь, что я не претендую на лавры господина «444», связывающего падение выявленных ковид по Москве 7 октября с днём рождения Президента РФ. Однако, тем не менее.
Сергей Б
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04 ноября в 16:00
Если есть крысы и тараканы, значит есть съестные отходы. Если есть съестные отходы значит людям есть таки что покушать.
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