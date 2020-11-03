Не прошли проверку: в Сургуте приостановлена работа кафе и ресторанов, нарушающих COVID-правила

В Сургуте прошло 124 проверки заведений общепита на соблюдение установленных правил по профилактике распространения коронавируса. Работа девяти объектов приостановлена за нарушения, еще по трем дела находятся в суде. Об этом на заседании регионального оперативного оперативного штаба рассказал глава города Вадим Шувалов.

По словам градоначальника, в городе усилены контрольные мероприятия. Количество сотрудников администрации, задействованных в них, увеличено до 32 человек. Рейды проводятся совместно с полицейскими, росгвардейцами и представителями Роспотребнадзора.

Ранее в Югре были введены новые ограничения для заведений общепита. По рекомендации федерального Роспотребнадзора, кафе и ресторанам в округе запрещено работать с 23.00 до 6.00. Исключения сделаны для общепита, расположенного на вокзалах и аэропортах.