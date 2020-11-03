В поликлиниках Сургута появились машины для выезда на приемы к людям, не больным COVID-19

В Сургуте городским поликлиникам предоставили особую технику для работы на дому с людьми, у которых нет подтвержденного коронавируса. Всего было закуплено три машины на четыре поликлиники.

«Количество обращений югорчан традиционно возрастает в осенне-зимний период, как и нагрузка на транспорт городских и муниципальных поликлиник. Здесь в решении транспортного вопроса помогли газовики – ООО «Газпром трансгаз Сургут». Теперь за одну смену участковые врачи обслуживают порядка 45 вызовов», – рассказали в пресс-службе оперштаба.

Отмечается, что водители используют средства индивидуальной защиты и обрабатывают транспорт. Кроме того, машины работают на природном газе, что наносит минимальный ущерб экологии.