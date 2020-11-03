Директор турфирмы, укравшая у сургутян более четырех миллионов рублей, предстанет перед судом

Уголовное дело директора туристической фирмы «Путешествуй.ру» передано в Сургутский городской суд с обвинительным заключением прокуратуры. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба.

С июня по сентябрь 2019 года злоумышленница взяла с нескольких жителей Сургута деньги за туристические путевки за рубеж, однако с туроператорами за бронирование путевок она не рассчиталась, присвоив наличность. Общий ущерб превысил четыре миллиона рублей.

«Также обвиняемая с целью хищения денежных средств АО «ОТП Банк», действуя в рамках заключенного с ним агентского договора, при оформлении кредитного договора на имя одного из клиентов туристического агентства, направила в банк заявку с заведомо завышенной суммой кредита. Полученную разницу присвоила себе, причинив Банку ущерб в сумме более 100 тыс рублей», – уточнили в пресс-службе прокуратуры Югры.

В ходе следствия потерпевшие заявили гражданские иски о возмещении вреда. Обвиняемая частично возместила ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей.