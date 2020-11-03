Похитители из Сургута могут отправиться в тюрьму на 10 лет

В Сургуте задержали мужчин, которые ранее напали на горожанина и удерживали его в гараже. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД.

Как рассказал сам пострадавший, возле дома его настигли неизвестные. Злоумышленники затолкали мужчину в автомобиль, а затем избили, забрали телефон и деньги. После этого сургутянина привезли на территорию гаражных кооперативов, где продолжили издевательства – мужчину били молотком и доской, вымогая при этом 200 тысяч рублей.

Горожанина спасло лишь чудо – один из похитителей отвлекся на телефонный звонок, в этот момент потерпевший смог сбежать.

«Располагая информацией о возможном местонахождении и описанием особых примет подозреваемых, сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Сургуту в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух горожан 1982 и 1992 годов рождения, причастных к совершению данного преступления. Задержанные пояснили, что пошли на преступление из корыстных побуждений. Стоит отметить, что злоумышленники имеют постоянное место работы и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадали», – рассказали в пресс-службе УМВД.

На похитителей завели уголовное дело, им может грозить до 10 лет. На данный момент они помещены в изолятор временного содержания.