16+
Логотип Сиапресс
USD  80,5749   EUR  93,7570  

Новости

Больше новостей
Вы довольны качеством коммунальных услуг?
Комментировать
0
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
2
Больше опросов

В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги

Похитители из Сургута могут отправиться в тюрьму на 10 лет

В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги
фото: pixabay.com

В Сургуте задержали мужчин, которые ранее напали на горожанина и удерживали его в гараже. Об этом сообщает пресс-служба местного УМВД.

Как рассказал сам пострадавший, возле дома его настигли неизвестные. Злоумышленники затолкали мужчину в автомобиль, а затем избили, забрали телефон и деньги. После этого сургутянина привезли на территорию гаражных кооперативов, где продолжили издевательства – мужчину били молотком и доской, вымогая при этом 200 тысяч рублей.

Горожанина спасло лишь чудо – один из похитителей отвлекся на телефонный звонок, в этот момент потерпевший смог сбежать.

«Располагая информацией о возможном местонахождении и описанием особых примет подозреваемых, сотрудники уголовного розыска УМВД России по г.Сургуту в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали двух горожан 1982 и 1992 годов рождения, причастных к совершению данного преступления. Задержанные пояснили, что пошли на преступление из корыстных побуждений. Стоит отметить, что злоумышленники имеют постоянное место работы и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадали», – рассказали в пресс-службе УМВД.

На похитителей завели уголовное дело, им может грозить до 10 лет. На данный момент они помещены в изолятор временного содержания.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 11:24, просмотров: 1007, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Госавтоинспекция Югры выступила с предупреждением к водителям 3406
  2. ​В Нефтеюганске произошел пожар в многоэтажном доме 1608
  3. ​День народного единства сургутяне отметят по домам 1466
  4. На Сайме установили заградительные боны 1447
  5. Помощь пришла откуда не ждали: активисты «Молодой гвардии» проверят цены в аптеках 1332
  6. ​В Тюмени проходит выставка ремесленных работ участников фестиваля «Сибирь мастеровая» 1077
  7. В Сургуте похитили мужчину: его удерживали в гараже, избивали и требовали деньги 1007
  8. ​Центральная детская библиотека в Сургуте снова открылась 955
  9. За минувший день в Югре от коронавируса умерло четыре пациента 897
  10. ​В Тюменской области по нацпроекту отремонтировали дороги к дачным участкам 866
  1. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19452
  2. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 12846
  3. ​Очередной югорчанин наказан за пост в Сети 9756
  4. ​Задохнулись в трубе: в Югре возбуждено уловное дело после ЧП на объекте «Газпром трансгаз Югорск» 6373
  5. ​Коронавирус оптимизировал работу Сургутнефтегаза 6357
  6. В Нефтеюганске задержали двух мужчин с наркотиками 6309
  7. ​Возле одной из школ в Югре насмерть замерз мужчина 5580
  8. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 4951
  9. В Нефтеюганске женщина избивала своих детей и попала на федеральный канал 4705
  10. Сургутян пытаются развести на деньги по-новому 4478
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 52252
  2. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 39407
  3. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37550
  4. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 21204
  5. В Сургуте потерялась женщина, состоящая на учете в ПНД // ОРИЕНТИРОВКА 19452
  6. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 17814
  7. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 17466
  8. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13998
  9. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13553
  10. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 13430

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика