Леван Горозия слепит с прославившимся в интернете мальчиком из Ханты-Мансийска снеговика

Рэпер Леван Горозия разыскивал мальчика из Ханты-Мансийска, чтобы слепить с ним снеговика. Юный югорчанин прославился на весь интернет благодаря видео, на котором он перекатывал огромный снежный шар через пешеходный переход.

«Ханты-Мансийск, привет! Недавно наткнулся на вот такое видео. Хоть для чего-то инста будет полезной. А помогите найти парня с видео, хочу помочь ему построить/слепить самого большого снеговика в его жизни!» — ранее написал музыкант в своем аккаунте в инстаграме.

Отмечается, что рэперу удалось найти контакты и связаться с мамой мальчика:

«Мы на связи. Спасибо! Снеговику быть!» – подчеркнул Леван.