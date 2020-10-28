В Ханты-Мансийске эвакуировали детсад из-за неисправной электропроводки

В среду, 28 октября, в 9.14 утра в дежурную часть Ханты-Мансийска поступило сообщение из детского сада «Антошка», расположенного на улице Лермонтова: в здании пахло проводкой.

К моменту прибытия спасателей из учебного заведения эвакуировались 21 ребенок и трое сотрудников. На месте происшествия работали три пожарных расчета.

«По прибытию к месту происшествия была проведена разведка, в ходе которой установлено замыкание потолочной электропроводки в санузле без горения. Убедившись, что угрозы жизни и здоровью людей нет, пожарные убыли в пункт дислокации», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.