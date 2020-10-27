В столице Югры появится зеленая зона, которая будет грамотно интегрирована в городскую среду

В Ханты-Мансийске на месте аварийных домов, которые уже переданы под снос, может появиться парк. Застройщик предлагает вписать зеленую зону в существующий городской ландшафт – презентацию проекта он провел в мэрии окружной столицы накануне, 26 октября.

«Парк будет создан на основе концепции «природного урбанизма», то есть природный ландшафт будет гармонично интегрирован в городскую среду. Вход в парк планируется организовать со стороны улицы Чехова. Предполагается создание веревочного городка нескольких уровней сложности, дома на дереве. В теплое время года парк будет оборудован деревянными игровыми модулями, которые зимой можно убирать, а на их месте устроить площадки для активного отдыха», – прокомментировали в пресс-центре администрации Ханты-Мансийска.

По предварительным оценкам, такая досуговая площадка может обойтись городу в 100 миллионов рублей.