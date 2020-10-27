В столице Югры росгвардеец вылечил бездомную собаку и забрал ее к себе домой

Росгвардеец из Ханты-Мансийска приютил у себя больную собаку, которую до этого несколько месяцев подкармливал. Мужчина решил ее выходить и взял на себя все расходы на лечение овчарки. Отмечается, что животное до этого около полутора лет жило на строительной базе и из-за заражения не смогло бы пережить наступающие холода.

«У неё были воспалительные процессы в органах, требовалось оперативное вмешательство – полосная операция. Своевременные действия военнослужащего Росгвардии помогли собаке выжить», – сообщил ветеринар, взявшийся за лечение собаки.

Силовик назвал собаку Мирой – видимо, из-за того, что несмотря на крупную породу, у животного добродушный характер. Теперь югорчанин будет следить за состоянием питомица, пока его здоровье не придет в норму.