16+
Логотип Сиапресс
USD  76,4556   EUR  90,3552  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Силовик из Ханты-Мансийска спас и приютил бездомную собаку

В столице Югры росгвардеец вылечил бездомную собаку и забрал ее к себе домой

Силовик из Ханты-Мансийска спас и приютил бездомную собаку
фото: Росгвардия Югры

Росгвардеец из Ханты-Мансийска приютил у себя больную собаку, которую до этого несколько месяцев подкармливал. Мужчина решил ее выходить и взял на себя все расходы на лечение овчарки. Отмечается, что животное до этого около полутора лет жило на строительной базе и из-за заражения не смогло бы пережить наступающие холода.

«У неё были воспалительные процессы в органах, требовалось оперативное вмешательство – полосная операция. Своевременные действия военнослужащего Росгвардии помогли собаке выжить», – сообщил ветеринар, взявшийся за лечение собаки.

Силовик назвал собаку Мирой – видимо, из-за того, что несмотря на крупную породу, у животного добродушный характер. Теперь югорчанин будет следить за состоянием питомица, пока его здоровье не придет в норму.


нравится (2) не нравится (1)
Сегодня в 11:40, просмотров: 355, комментариев: 6
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 14:35
Молодец росгвардеец! Вот бывают же и хорошие новости.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:42
Какая милая новость - очеловечивание какое-то. После беларуских карателей. Смотрите какие наши.
Лучше б ту бдительную вартовчанку с пятью миллионами вылечил и приютил
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:49
После того как отмудохал парочку зазевавшихся граждан силовик из Ханты-Мансийска спас и приютил бездомную собаку.
Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 14:51
Злые вы мужики. За собачку радостно.
Злая Эллочка Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:58
У Лукашенко таки стальные яйца. Танки не пустил, пусть спасибо скажут.
Сергей Б Злая Эллочка
не нравится
Сегодня в 15:04
Думаете радостно что этого волкодава росгвардеец приютил?

На кого он его натаскивать будет не подумали?
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Синоптики Сургута обещают ужасную погоду на вторник 2666
  2. ​С ветерком по городу 1470
  3. ​Наталья Комарова объяснила отсутствие лекарств от гриппа и ОРВИ в аптеках региона 1305
  4. ​Экологический фестиваль «Спасти и сохранить» из-за коронавируса стал еще доступнее 1101
  5. Ковид Натальи Комаровой, главная тема выборов в Госдуму и причем здесь депутат Айсин 1089
  6. ​Мастер-класс «Как продавать больше чем конкуренты» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ» 1076
  7. ​Умер Антон Кульш 906
  8. ​Комиссия за возврат ж/д билетов сократилась в 100 раз 878
  9. ​Доля социальных расходов бюджета Тюменской области в 2021 году составит 58 процентов 746
  10. ​Вадим Шувалов снова ждет вопросов 709
  1. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 10662
  2. Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона» 9156
  3. ​Укладка асфальта в снег снова возмутила сургутян 8304
  4. ​Бывший депутат думы Нижневартовска Алексей Елин, боровшийся с COVID-19, скончался 7289
  5. Жители Сургута возмущены «захватом» дороги застройщиком 6893
  6. «Слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй!» 6749
  7. ​В одном из магазинов Ханты-Мансийска за продукты расплатились фальшивыми деньгами — кассир ничего не заметил 6436
  8. ​В Сургуте заработают круглосуточные кабинеты неотложки в помощь СОКБ 5685
  9. ​Проблему углубим и расширим 5011
  10. На базе ОКБ в Нижневартовске открыли ковидный госпиталь на 100 пациентов 4117
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68647
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51627
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46979
  4. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38697
  5. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37022
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21310
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20484
  8. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 19435
  9. ​Цирк недели 18669
  10. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 14680

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика