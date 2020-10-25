В Ханты-Мансийске горожане спонсировали создание новой детской площадки

В Ханты-Мансийске местные жители вложились в строительство новой детской площадки: теперь уличный игровой комплекс для юных югорчан разного возраста появился во дворе дома по адресу Чехова, 19.

«Детский игровой центр «Морошка» возведён с применением процедуры инициативного бюджетирования. В приёмочную комиссию вошли жители дома, общественники, представители департамента городского хозяйства и депутаты. Жильцам предстоит оплатить 20 процентов от общей стоимости объекта благоустройства», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что на всей территории площадки уложено травмобезопасное покрытие, установлены ограждение, малые архитектурные формы, а также тренажёры, турники, урны, скамейки.