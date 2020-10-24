Ханты-мансийская полиция ищет фальшивомонетчика

В одном из ханты-мансийских банков накануне обнаружили фальшивые деньги: подозрительная пятитысячная купюра «пришла» из торговой сети. Судя по всему, ею расплатился один из покупателей.

«В ходе экспертно-криминалистического исследования установлено, что данная купюра образца 1997 года изготовлена не производством «Госзнак», — сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.

Теперь полицейским предстоит выяснить, кто и как расплатился фальшивкой, сделано это было намеренно или по незнанию. Работа будет вестись в рамках возбужденного уголовного дела по статье УК, касающейся изготовления и сбыта поддельниых денег. Напомним, что санкции по ней достаточно серьезные — тюремный срок до восьми лет и штраф до миллиона рублей.