Югорчанин задушил приятеля и утопил его тело в реке Кайгарка

На берегу реки Кайгарка в районе поселка Горноправдинск найдено тело 26-летнего местного жителя. С мужчиной жестоко расправились и выкинули тело в воду.

«По версии следствия ночью с 14 на 15 октября 2020 года между потерпевшим и 32-летним односельчанином на фоне алкогольного опьянения произошел конфликт из-за взаимных оскорблений и угроз. Во время конфликта 32-летний мужчина задушил оппонента петлей из веревки, после чего выбросил тело потерпевшего в реку», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый на время следствия заключен под стражу.