В Ханты-Мансийске совершил экстренную посадку самолет из-за пассажирки, у которой случился приступ гипергликемии

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Сургут, экстренно совершил посадку в столице Югры. Инцидент произошел накануне, 19 октября, из-за пассажирки, которой стало плохо на борту судна. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«19 октября, в 16.45 в международном аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр», следующий по маршруту «Москва – Сургут» рейсом 295. Причина посадки – состояние одной из пассажирок, которой потребовалась срочная медицинская помощь. По словам врачей скорой помощи, прибывших на место, пассажирка, страдающая сахарным диабетом, оказалась в состоянии гипергликемии», – комментирует пресс-служба мэрии Ханты-Мансийска.

Медики смогли помочь женщине, и она смогла продолжить полет. После дозаправки самолет продолжил свой рейс.