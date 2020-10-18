Жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседей, которые воруют у них электричество

В Ханты-Мансийске жители дома по адресу улица Чкалова, 29 пожаловались на соседей, которые воруют электричество – недобросовестные жильцы подключились к щитку с помощью провода. Об этом югорчане сообщили в социальных сетях.

«А что, так можно?» – вопрошает житель окружной столицы в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

Представители службы «Городские электрические сети» отметили, что такое недопустимо:

«Нужно срочно звонить свою УК и сообщать о факте подключения с общедомовых сетей. Кроме того, в данном случае квартира, подключенная таким образом, ворует электроэнергию у всех жильцов. Этот объем будет засчитан общедомовым прибором учета и выставлен жильцам как содержание общего имущества. Со своей стороны мы передадим Вашу заявку УК», – прокомментировали в пресс-службе предприятия.